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      Выпуск новостей за 14:00: Возвращение украинцев из Уханя. Кремль о расследовании "Схем"

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 14:00 – Украина заберет своих граждан из китайского Уханя на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. В Кремле локанично прокомментировали ситуацию с якобы встречей Патрушева и Зеленского в Омане. "Ложь"– так цитирует одно из изданий пресс-секретаря Путина.

      Также в выпуске:

      Офис Президента будет обращаться в суд на программу "Схемы" за публикацию ложной информации.

      Тем временем Зеленский уехал в Германию с двухдневным визитом, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

      Вслед за Харьковом, Кривым рогом и Луцком и в Киеве запустили электронный сервис "еМалятко".

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      Теги: Новости России Выпуск новостей
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