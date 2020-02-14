Выпуск новостей за 14:00: Возвращение украинцев из Уханя. Кремль о расследовании "Схем"

В выпуске новостей за 14 февраля по состоянию на 14:00 – Украина заберет своих граждан из китайского Уханя на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов заявила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая. В Кремле локанично прокомментировали ситуацию с якобы встречей Патрушева и Зеленского в Омане. "Ложь"– так цитирует одно из изданий пресс-секретаря Путина.

Также в выпуске:

Офис Президента будет обращаться в суд на программу "Схемы" за публикацию ложной информации.

Тем временем Зеленский уехал в Германию с двухдневным визитом, где примет участие в Мюнхенской конференции по безопасности.

Вслед за Харьковом, Кривым рогом и Луцком и в Киеве запустили электронный сервис "еМалятко".