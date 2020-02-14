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      МЮНХЕНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ КОРОНАВІРУС 2020 АНДРІЙ ЄРМАК ДЕНЬ ВАЛЕНТИНА
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      Випуск новин за 14:00: Повернення українців з Уханя. Кремль про розслідування "Схем"

      Випуск новин

      У випуску новин за 14 лютого станом на 14:00 – Україна забере своїх громадян із китайського Уханю наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила мінІстр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. У Кремлі локанічно прокоментували ситуацію із ніби-то зустріччю Патрушева та Зеленського в Омані. "Брехня"– так цитує одне з видань прес-секретаря Путіна.

      Також у випуску:

      Офіс Президента буде позиватись до суду на програму "Схеми" через публікацію неправдивої інформації.

      Тим часом Зеленський поїхав до Німеччини із дводенним візитом, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції.

      Слідом за Харковом, Кривим рогом та Луцьком і в Києві запустили електронний сервіс "єМалятко". 

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      Теги: Новини Росії Випуск новин
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