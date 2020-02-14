Випуск новин за 14:00: Повернення українців з Уханя. Кремль про розслідування "Схем"

У випуску новин за 14 лютого станом на 14:00 – Україна забере своїх громадян із китайського Уханю наступного тижня. Про це в ефірі одного з телеканалів заявила мінІстр охорони здоров'я Зоряна Скалецька. У Кремлі локанічно прокоментували ситуацію із ніби-то зустріччю Патрушева та Зеленського в Омані. "Брехня"– так цитує одне з видань прес-секретаря Путіна.

Також у випуску: Офіс Президента буде позиватись до суду на програму "Схеми" через публікацію неправдивої інформації. Тим часом Зеленський поїхав до Німеччини із дводенним візитом, де візьме участь у Мюнхенській безпековій конференції. Слідом за Харковом, Кривим рогом та Луцьком і в Києві запустили електронний сервіс "єМалятко".