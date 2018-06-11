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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47
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Выпуск новостей за 14:00: Встреча стран "нормандской четверки". Обыски в Черновцах

Выпуск новостей 18 Читати новину українською

В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 14:00 – в Берлине 11 июня состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки", главная тема которых – развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе. В Черновцах членов одной из общественных организаций подозревают в сепаратизме, правоохранители проводят обыски их офиса.

Также в выпуске:

32 раза боевики нарушили режим тишины, трое наших защитников ранены.

Годовщина безвиза – год назад украинцы получили право ездить в страны Евросоюза без виз при наличии биометрического паспорта.

Глава Донетчины Павел Жебривский подал в отставку.

Теги: Выпуск новостей Российская пропаганда Война на Донбассе ООН Новости Черновцов
Источник: 24 Канал
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