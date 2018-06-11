Выпуск новостей за 14:00: Встреча стран "нормандской четверки". Обыски в Черновцах
В выпуске новостей за 11 июня по состоянию на 14:00 – в Берлине 11 июня состоятся переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки", главная тема которых – развертывание миротворческой миссии ООН на Донбассе. В Черновцах членов одной из общественных организаций подозревают в сепаратизме, правоохранители проводят обыски их офиса.
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32 раза боевики нарушили режим тишины, трое наших защитников ранены.
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Источник: 24 Канал
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