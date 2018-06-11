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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Випуск новин за 14:00: Зустріч країн "нормандської четвірки". Обшуки в Чернівцях

Випуск новин 36 Читать новость на русском

У випуску новин за 11 червня станом на 14:00 – у Берліні 11 червня відбудуться переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", головна тема яких – розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. У Чернівцях членів однієї з громадських організацій підозрюють у сепаратизмі, правоохоронці проводять обшуки їх офісу.

Також у випуску:

32 рази бойовики порушили режим тиші, троє наших захисників поранені.

Річниця безвізу – рік тому українці отримали право їздити до країн Євросоюзу без віз за наявності біометричного паспорта.

Очільник Донеччини Павло Жебрівський подав у відставку.

 

Теги: Випуск новин Новини Чернівців ООН Війна на Донбасі Російська пропаганда
Джерело: 24 Канал
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