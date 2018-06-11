Випуск новин за 14:00: Зустріч країн "нормандської четвірки". Обшуки в Чернівцях
У випуску новин за 11 червня станом на 14:00 – у Берліні 11 червня відбудуться переговори міністрів закордонних справ країн "нормандської четвірки", головна тема яких – розгортання миротворчої місії ООН на Донбасі. У Чернівцях членів однієї з громадських організацій підозрюють у сепаратизмі, правоохоронці проводять обшуки їх офісу.
Також у випуску:
32 рази бойовики порушили режим тиші, троє наших захисників поранені.
Річниця безвізу – рік тому українці отримали право їздити до країн Євросоюзу без віз за наявності біометричного паспорта.
Очільник Донеччини Павло Жебрівський подав у відставку.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі