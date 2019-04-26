Выпуск новостей за 14:00: Встреча Зеленского и Гройсмана. Рубан покинул Украину

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 14:00 – как сообщает интернет-издание "Украинская правда", Владимир Зеленский и Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля. Их встреча состоялась в офисе "95 Квартала". В ГПУ рассказали, что подозреваемый в планировании теракта в Верховной Раде Владимир Рубан покинул территорию Украины.

Также в выпуске: На оккупированной Луганщине произошел взрыв на шахте: минимум 4 горняков погибли, еще 15 остаются под землей. В Раду подали 4 постановления об отмене закона о государственном языке, который депутаты приняли 25 апреля. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался реактор, это была крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики.

Источник: 24 канал