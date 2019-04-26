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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ЧЕРНОБЫЛЬ ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ООН
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      Выпуск новостей за 14:00: Встреча Зеленского и Гройсмана. Рубан покинул Украину

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 14:00 – как сообщает интернет-издание "Украинская правда", Владимир Зеленский и Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля. Их встреча состоялась в офисе "95 Квартала". В ГПУ рассказали, что подозреваемый в планировании теракта в Верховной Раде Владимир Рубан покинул территорию Украины.

      Также в выпуске:

      На оккупированной Луганщине произошел взрыв на шахте: минимум 4 горняков погибли, еще 15 остаются под землей.

      В Раду подали 4 постановления об отмене закона о государственном языке, который депутаты приняли 25 апреля.

      26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался реактор, это была крупнейшая авария за всю историю атомной энергетики.

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      Теги: Владимир Зеленский ГПУ Владимир Рубан Владимир Гройсман Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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