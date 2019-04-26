Выпуск новостей за 14:00: Встреча Зеленского и Гройсмана. Рубан покинул Украину
В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 14:00 – как сообщает интернет-издание "Украинская правда", Владимир Зеленский и Владимир Гройсман провели неформальную встречу 24 апреля. Их встреча состоялась в офисе "95 Квартала". В ГПУ рассказали, что подозреваемый в планировании теракта в Верховной Раде Владимир Рубан покинул территорию Украины.
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Источник: 24 канал
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