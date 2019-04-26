Випуск новин за 14:00: Зустріч Зеленського і Гройсмана. Рубан покинув Україну

У випуску новин за 26 квітня станом на 14:00 – як повідомляє інтернет-видання "Українська правда", Володимир Зеленський і Володимир Гройсман провели неформальну зустріч 24 квітня. Їх зустріч відбулася в офісі "95 Кварталу". У ГПУ розповіли, що підозрюваний у плануванні теракту у Верховній Раді Володимир Рубан покинув територію України.

Також у випуску: На окупованій Луганщині стався вибух на шахті: щонайменше 4 гірників загинули, ще 15 залишаються під землею. У Раду подали 4 постанови про скасування закону про державну мову, який депутати прийняли 25 квітня. 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув реактор, це була найбільша аварія за всю історію атомної енергетики.

Джерело: 24 канал