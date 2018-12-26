Выпуск новостей за 14:00: Вулкан на Сицилии. Ракетный удар по Израилю

В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 14:00 – на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Сотни подземных толчков ощутили на себе местные жители. Сирия нанесла ракетный удар по Израилю. Атаку удалось отбить, сработали системы противовоздушной обороны.

Также в выпуске: В Украине бушует циклон Тете. В Кривом Роге ограбили банк и ранили работницу. В Боснии и Герцеговине начались массовые акции против правительства и полицейского произвола.