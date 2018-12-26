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      Выпуск новостей за 14:00: Вулкан на Сицилии. Ракетный удар по Израилю

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 декабря по состоянию на 14:00 – на итальянском острове Сицилия проснулся вулкан Этна. Сотни подземных толчков ощутили на себе местные жители. Сирия нанесла ракетный удар по Израилю. Атаку удалось отбить, сработали системы противовоздушной обороны.

      Также в выпуске:

      В Украине бушует циклон Тете.

      В Кривом Роге ограбили банк и ранили работницу.

      В Боснии и Герцеговине начались массовые акции против правительства и полицейского произвола.

      Теги: Новости Израиля Оружие Извержение вулкана Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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