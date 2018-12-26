Випуск новин за 14:00: Вулкан на Сицилії. Ракетний удар по Ізраїлю
У випуску новин за 26 грудня станом на 14:00 – на італійському острові Сицилія прокинувся вулкан Етна. Сотні підземних поштовхів відчули на собі місцеві жителі. Сирія завдала ракетного удару по Ізраїлю. Атаку вдалось відбити, спрацювали системи протиповітряної оборони.
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Джерело: 24 канал
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