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ДТП З HUMMER У КИЕВЕ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: Выговор Холодницкому. Самоподжог добровольца

Выпуск новостей 8 Читати новину українською

В выпуске новном за 26 июля по состоянию на 14:00 – квалификационная комиссия таки решила объявить Назару Холодницкому о выговоре, о его освобождении от должности не говорили. Доброволец АТО Сергей Ульянов поджег себя у здания Минобороны из-за того, что они не хотят решать проблемы военных.

Также в выпуске:

МВД обнародовало ужасную статистику, с начала года в Украине произошло почти 70 тысяч аварий.

Сегодня состоится суд над водителем, который насмерть сбил девочку в Киеве.

Евросоюз и США таки договорились о прекращении торгового напряжения и постепенном снятии пошлин.

Теги: Назар Холодницкий Война на Донбассе Міністерство оборони України САП НАБУ Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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