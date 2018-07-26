Выпуск новостей за 14:00: Выговор Холодницкому. Самоподжог добровольца

В выпуске новном за 26 июля по состоянию на 14:00 – квалификационная комиссия таки решила объявить Назару Холодницкому о выговоре, о его освобождении от должности не говорили. Доброволец АТО Сергей Ульянов поджег себя у здания Минобороны из-за того, что они не хотят решать проблемы военных.

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