Випуск новин за 14:00: Догана Холодницькому. Самопідпал добровольця
У випуску новн за 26 липня станом на 14:00 –кваліфікаційна комісія таки вирішила оголосити Назарові Холодницькому про догану, про його звільнення його з посади не говорили. Доброволець АТО Сергій Ульянов підпалив себе під будівлею Міноборони через те, що вони не хочуть вирішувати проблеми військових.
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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