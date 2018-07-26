Випуск новин за 14:00: Догана Холодницькому. Самопідпал добровольця

У випуску новн за 26 липня станом на 14:00 –кваліфікаційна комісія таки вирішила оголосити Назарові Холодницькому про догану, про його звільнення його з посади не говорили. Доброволець АТО Сергій Ульянов підпалив себе під будівлею Міноборони через те, що вони не хочуть вирішувати проблеми військових.

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