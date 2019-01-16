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      Выпуск новостей за 14:00: Взрыв на химзаводе в России. Опасность сосулек

      Выпуск новостей 1 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 14:00 – в России в Ленинградской области прогремел мощный взрыв на химзаводе, обвалилась часть цеха по производству химических добавок, начался пожар. Предварительно причиной называют нарушение техники безопасности. Из-за падения сосулек люди могут получить травмы и даже погибнуть: кто в ответе за устранение этой опасности.

      Также в выпуске:

      Все украинские моряки получили одинаковые приговоры: еще три месяца под стражей.

      На фронте враг продолжает провоцировать украинские ВСУ, один боец получил ранение, в общем обстреливали позиции ВСУ пять раз.

      В Британии возможно голосование за выражение недоверия правительству, ведь парламент не поддержал соглашение по Brexit.

      Теги: Коммунальные услуги Новости России Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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