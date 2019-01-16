Выпуск новостей за 14:00: Взрыв на химзаводе в России. Опасность сосулек

В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 14:00 – в России в Ленинградской области прогремел мощный взрыв на химзаводе, обвалилась часть цеха по производству химических добавок, начался пожар. Предварительно причиной называют нарушение техники безопасности. Из-за падения сосулек люди могут получить травмы и даже погибнуть: кто в ответе за устранение этой опасности.

Также в выпуске: Все украинские моряки получили одинаковые приговоры: еще три месяца под стражей. На фронте враг продолжает провоцировать украинские ВСУ, один боец получил ранение, в общем обстреливали позиции ВСУ пять раз. В Британии возможно голосование за выражение недоверия правительству, ведь парламент не поддержал соглашение по Brexit.