Выпуск новостей за 14:00: Взрыв на химзаводе в России. Опасность сосулек
В выпуске новостей за 16 января по состоянию на 14:00 – в России в Ленинградской области прогремел мощный взрыв на химзаводе, обвалилась часть цеха по производству химических добавок, начался пожар. Предварительно причиной называют нарушение техники безопасности. Из-за падения сосулек люди могут получить травмы и даже погибнуть: кто в ответе за устранение этой опасности.
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Источник: 24 канал
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