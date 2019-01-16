Випуск новин за 14:00: Вибух на хімзаводі у Росії. Небезпека бурульок
У випуску новин за 16 січня станом на 14:00 – у Росії в Ленінградській області прогримів потужний вибух на хімзаводі, обвалилася частина цеху з виробництва хімічних добавок, почалася пожежа. Попередньо причиною називають порушення техніки безпеки. Через падіння бурульок люди можуть зазнати травм та навіть загинути: хто відповідальний за усунення цієї небезпеки.
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Джерело: 24 канал
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