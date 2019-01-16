15:27
16 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Зарплата Пині. 15 сантиметрів Путіна
      Вєсті Кремля
      23:08, 15 січня
      Вєсті.UA: Корисні сигарети від "Народного фронту". Хто підпалив лавру
      Вєсті.UA
      21:27, 15 січня
      Золота жила: скільки харківська влада підзаробила за період Новорічних свят
      ЦРУ
      09:02, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, 12 січня
      Телеканал новин 24 Програми Випуск новин
      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Випуск новин за 14:00: Вибух на хімзаводі у Росії. Небезпека бурульок

      Випуск новин 5 Читать новость на русском

      У випуску новин за 16 січня станом на 14:00 – у Росії в Ленінградській області прогримів потужний вибух на хімзаводі, обвалилася частина цеху з виробництва хімічних добавок, почалася пожежа. Попередньо причиною називають порушення техніки безпеки. Через падіння бурульок люди можуть зазнати травм та навіть загинути: хто відповідальний за усунення цієї небезпеки.

      Також у випуску:

      Всі українські моряки отримали однакові вироки: ще три місяці під вартою.

      На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення, загалом обстрілювали позиції ЗСУ п'ять разів.

      У Британії можливе голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit.

      Теги: Випуск новин Новини Росії Комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      сьогодні , 15:01 Технічні кандидати: хто вони і яка їхня мета?
      Артем Овдієнко 254
      Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника
      сьогодні , 14:34 Купівля нерухомості: перевіряємо надійність забудовника
      Яніна Ткачук 198
      Найбільша поразка в історії: що британські ЗМІ пишуть про провал Brexit
      сьогодні , 14:00 Найбільша поразка в історії: що британські ЗМІ пишуть про провал Brexit
      Світлана Попова 785
      Почему для Кремля "компромисс" равен капитуляции и сколь мягким бывает национальный позвоночник
      сьогодні , 13:01 Почему для Кремля "компромисс" равен капитуляции и сколь мягким бывает национальный позвоночник
      Павло Казарін 390
      Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      сьогодні , 12:47 Список кандидатів у Президенти України: хто подав документи у ЦВК
      80147
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук