Випуск новин за 14:00: Вибух на хімзаводі у Росії. Небезпека бурульок

У випуску новин за 16 січня станом на 14:00 – у Росії в Ленінградській області прогримів потужний вибух на хімзаводі, обвалилася частина цеху з виробництва хімічних добавок, почалася пожежа. Попередньо причиною називають порушення техніки безпеки. Через падіння бурульок люди можуть зазнати травм та навіть загинути: хто відповідальний за усунення цієї небезпеки.

Також у випуску: Всі українські моряки отримали однакові вироки: ще три місяці під вартою. На фронті ворог продовжує провокувати українські ЗСУ, один боєць зазнав поранення, загалом обстрілювали позиції ЗСУ п'ять разів. У Британії можливе голосування за висловлення недовіри уряду, адже парламент не підтримав угоду щодо Brexit.