Выпуск новостей за 14:00: Взрыв в Нью-Йорке. Стена в Крыму

В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 14:00 – в Нью-Йорке взорвался трансформатор на электростанции, без поставок электричества – много домов и аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Российские оккупанты построили стену в 60 километров в Крыму, чтобы предотвратить проникновение украинских "диверсантов".

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Продление антироссийских санкций со стороны ЕС вступит в действие с 31 декабря и продлится до 31 июля 2019 года.