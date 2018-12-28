Выпуск новостей за 14:00: Взрыв в Нью-Йорке. Стена в Крыму
В выпуске новостей за 28 декабря по состоянию на 14:00 – в Нью-Йорке взорвался трансформатор на электростанции, без поставок электричества – много домов и аэропорт. К счастью, никто не пострадал. Российские оккупанты построили стену в 60 километров в Крыму, чтобы предотвратить проникновение украинских "диверсантов".
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В техническом помещении одной из частей оперативного командования ВСУ "Юг" взорвался котел.
В полночь на Донбассе должно заработать новогоднее перемирие, за прошедшие же сутки боевики 8 раз открывали огонь по позициям ВСУ.
Продление антироссийских санкций со стороны ЕС вступит в действие с 31 декабря и продлится до 31 июля 2019 года.
Источник: 24 канал
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