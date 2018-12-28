Випуск новин за 14:00: Вибух у Нью-Йорку. Стіна в Криму

У випуску новин за 28 грудня станом на 14:00 – у Нью-Йорку вибухнув трансформатор на електростанції, без постачання електрики – багато будинків та аеропорт. На щастя, ніхто не постраждав. Російські окупанти побудували стіну у 60 кілометрів в Криму, щоб запобігти проникненню українських "диверсантів".

Також у випуску: У технічному приміщенні однієї із частин оперативного командування ЗСУ "Південь" вибухнув котел. Опівночі на Донбасі має запрацювати новорічне перемир'я, протягом минулої ж доби бойовики 8 разів відкривали вогонь по позиціях ЗСУ. Продовження антиросійських санкцій з боку ЄС вступить в дію з 31 грудня і триватиме до 31 липня 2019 року.