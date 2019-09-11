Выпуск новостей за 14:00: Взрывы в Калиновке. Выплаты освобожденным пленным

В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 14:00 – на военных складах, в Калиновке, прозвучало несколько взрывов. Местные жители боятся повторения чрезвычайной ситуации, когда в результате пожара начали взрываться боеприпасы. Освобожденным пленным выплатят по сто тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook заявила омбудсвумен Людмила Денисова.

Также в выпуске: Бывшему политзаключенному Эдему Бекирову сделали операцию на сердце. В Нью-Йорке отмечают восемнадцатую годовщину трагедии, когда самолет с террористами влетел в небоскреб.

Источник: 24 канал