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      Выпуск новостей за 14:00: Взрывы в Калиновке. Выплаты освобожденным пленным

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 11 сентября по состоянию на 14:00 – на военных складах, в Калиновке, прозвучало несколько взрывов. Местные жители боятся повторения чрезвычайной ситуации, когда в результате пожара начали взрываться боеприпасы. Освобожденным пленным выплатят по сто тысяч гривен. Об этом на своей странице в Facebook заявила омбудсвумен Людмила Денисова.

      Также в выпуске:

      Бывшему политзаключенному Эдему Бекирову сделали операцию на сердце.

      В Нью-Йорке отмечают восемнадцатую годовщину трагедии, когда самолет с террористами влетел в небоскреб.

      blog_ava
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      Теги: Взрывы в Калиновке Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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