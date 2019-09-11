Випуск новин за 14:00: Вибухи у Калинівці. Виплати звільненим полоненим

У випуску новин за 11 вересня станом на 14:00 – на військових складах, що у Калинівці, пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі бояться повторення надзвичайної ситуації, коли в результаті пожежі почали вибухати боєприпаси. Звільненим полоненим виплатять по сто тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила омбудсвумен Людмила Денісова.

Також у випуску: Колишньому політв'язню Едему Бекірову зробили операцію на серці. У Нью-Йорку відзначають вісімнадцяту річницю трагедії, коли літак із терористами влетів у хмарочос.

Джерело: 24 канал