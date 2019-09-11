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      Випуск новин за 14:00: Вибухи у Калинівці. Виплати звільненим полоненим

      Випуск новин Читать новость на русском

      У випуску новин за 11 вересня станом на 14:00 – на військових складах, що у Калинівці, пролунало кілька вибухів. Місцеві жителі бояться повторення надзвичайної ситуації, коли в результаті пожежі почали вибухати боєприпаси. Звільненим полоненим виплатять по сто тисяч гривень. Про це на своїй сторінці у Facebook заявила омбудсвумен Людмила Денісова.

      Також у випуску:

      Колишньому політв'язню Едему Бекірову зробили операцію на серці.

      У Нью-Йорку відзначають вісімнадцяту річницю трагедії, коли літак із терористами влетів у хмарочос.

      blog_ava
      Люди вистрибували з вікон: моторошні фото трагедії 11 вересня у США
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      10673
      Теги: Вибухи в Калинівці Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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