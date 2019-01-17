Выпуск новостей за 14:00: Взрывы во французском университете. Приезд Собчак в Киев

В выпуске новостей за 17 января по состоянию на 14:00 – на территории одного из университетов Франции прогремела серия взрывов. Российская телеведущая и политик, экс-кандидат в президенты РФ, Ксения Собчак приехала в Киев.

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По информации Министерства здравоохранения, от гриппа за минувшие сутки погибли двое людей. С октября 2018 года уже зафиксировано 19 летальных случаев.

Рада приняла изменения в закон "О свободе совести и религиозных организаций", в котором прописаны механизмы перехода религиозных общин в другие приходы.

СБУ задержала пророссийскую пропагандистку со Львова Елену Бойко, которую депортировали из РФ.

Количество обстрелов на передовой, к сожалению, растет. Боевики за прошедшие сутки 11 раз открывали огонь по позициям нашего войска.