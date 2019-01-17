Випуск новин за 14:00: Вибухи у французькому університеті. Приїзд Собчак до Києва

У випуску новин за 17 січня станом на 14:00 – на території одного з університетів Франції пролунала серія вибухів. Російська телеведуча і політик екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак приїхала до Києва.

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Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

СБУ затримала проросійську пропагандистку зі Львова Олену Бойко, яку депортували з РФ.

Кількість обстрілів на передовій, на жаль, зростає. Бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська.