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      BREXIT ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ
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      Випуск новин за 14:00: Вибухи у французькому університеті. Приїзд Собчак до Києва

      Випуск новин 36 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 січня станом на 14:00 – на території одного з університетів Франції пролунала серія вибухів. Російська телеведуча і політик екс-кандидат у президенти РФ Ксенія Собчак приїхала до Києва.

      Також у випуску:

      За інформацією Міністерства охорони здоров'я, від грипу за минулу добу загинули двоє людей. Від жовтня 2018 року вже зафіксовано 19 летальних випадків.

      Рада схвалила зміни до закону "Про свободу совісті та релігійних організацій", у якому прописані механізми переходу релігійних громад до інших парафій.

      СБУ затримала проросійську пропагандистку зі Львова Олену Бойко, яку депортували з РФ.

      Кількість обстрілів на передовій, на жаль, зростає. Бойовики минулої доби 11 разів відкривали вогонь по позиціях нашого війська.

      Теги: Випуск новин Вибух Ксенія Собчак
      Джерело: 24 канал
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