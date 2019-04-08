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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
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      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Выпуск новостей за 14:00: Забастовка учителей в Польше. Стрельба в Черновцах

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 апреля состоянию на 14:00 – тысячи школ в Польше не работают, там началась бессрочная забастовка учителей. Ведь правительство и образовательные профсоюзы так и не достигли компромисса относительно увеличения им заработной платы. В Черновцах мужчина сделал замечание шумной компании, а в ответ начали стрелять. Раненый мужчина сейчас в больнице, медики борются за его жизнь.

      Также в выпуске:

      В Днепре двое товарищей избили и сбросили мужчину в реку, он погиб.

      Зеленский наконец ответил Порошенко: шоумен заявил, что дебаты состоятся 19 апреля.

      Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию.

      8 апреля призывников весеннего призыва уже начнут отправлять в воинские части.

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      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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