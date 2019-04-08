Выпуск новостей за 14:00: Забастовка учителей в Польше. Стрельба в Черновцах

В выпуске новостей за 8 апреля состоянию на 14:00 – тысячи школ в Польше не работают, там началась бессрочная забастовка учителей. Ведь правительство и образовательные профсоюзы так и не достигли компромисса относительно увеличения им заработной платы. В Черновцах мужчина сделал замечание шумной компании, а в ответ начали стрелять. Раненый мужчина сейчас в больнице, медики борются за его жизнь.

Также в выпуске: В Днепре двое товарищей избили и сбросили мужчину в реку, он погиб. Зеленский наконец ответил Порошенко: шоумен заявил, что дебаты состоятся 19 апреля. Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд настаивает на возвращении делегации России в организацию. 8 апреля призывников весеннего призыва уже начнут отправлять в воинские части.

Источник: 24 канал