Выпуск новостей за 14:00: Забастовка учителей в Польше. Стрельба в Черновцах
В выпуске новостей за 8 апреля состоянию на 14:00 – тысячи школ в Польше не работают, там началась бессрочная забастовка учителей. Ведь правительство и образовательные профсоюзы так и не достигли компромисса относительно увеличения им заработной платы. В Черновцах мужчина сделал замечание шумной компании, а в ответ начали стрелять. Раненый мужчина сейчас в больнице, медики борются за его жизнь.
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Источник: 24 канал
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