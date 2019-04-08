Випуск новин за 14:00: Страйк вчителів у Польщі. Стрілянина у Чернівцях
У випуску новин за 8 квітня станом на 14:00 – тисячі шкіл у Польщі не працюють, там розпочався безстроковий страйк вчителів. Адже уряд й освітні профспілки так і не досягли компромісу щодо збільшення їм заробітної плати. У Чернівцях чоловік зробив зауваження шумній компанії, а у відповідь у нього почали стріляти. Поранений чоловік зараз у лікарні, медики борються за його життя.
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Джерело: 24 канал
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