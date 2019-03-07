Выпуск новостей за 14:00: Задержание чиновника в Харькове. Объединение Садового и Гриценко

В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 14:00 – в Харькове разоблачили местного чиновника, который работал на российскую ФСБ. Задержанный был заместителем директора одного из департаментов Харьковского горсовета. Мэр Львова Андрей Садовый и Анатолий Гриценко официально объявили, что идут на выборы единым фронтом.

Также в выпуске: В университете Шевченко уволили преподавателя из Института биологии и медицины Петра Романенко, который домогался студенток. В Николаеве продолжаются учения 10-й морской авиационной бригады. Российская Госдума решила запретить доступ к некоторым новостным сайтам. Пакет с самодельной взрывчаткой прислали в университет Глазго в Шотландии.