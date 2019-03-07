Выпуск новостей за 14:00: Задержание чиновника в Харькове. Объединение Садового и Гриценко
В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 14:00 – в Харькове разоблачили местного чиновника, который работал на российскую ФСБ. Задержанный был заместителем директора одного из департаментов Харьковского горсовета. Мэр Львова Андрей Садовый и Анатолий Гриценко официально объявили, что идут на выборы единым фронтом.
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Источник: 24 канал
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