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      Выпуск новостей за 14:00: Задержание чиновника в Харькове. Объединение Садового и Гриценко

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 14:00 – в Харькове разоблачили местного чиновника, который работал на российскую ФСБ. Задержанный был заместителем директора одного из департаментов Харьковского горсовета. Мэр Львова Андрей Садовый и Анатолий Гриценко официально объявили, что идут на выборы единым фронтом.

      Также в выпуске:

      В университете Шевченко уволили преподавателя из Института биологии и медицины Петра Романенко, который домогался студенток.

      В Николаеве продолжаются учения 10-й морской авиационной бригады.

      Российская Госдума решила запретить доступ к некоторым новостным сайтам.

      Пакет с самодельной взрывчаткой прислали в университет Глазго в Шотландии.

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      Теги: ФСБ Садовый и Гриценко объединились Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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