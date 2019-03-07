Випуск новин за 14:00: Затримання чиновника у Харкові. Об'єднання Садового та Гриценка

У випуску новин за 7 березня станом на 14:00 – Харкові викрили місцевого чиновника, який працював на російську ФСБ. Затриманий був заступником директора одного з департаментів Харківської міськради. Мер Львова Андрій Садовий і Анатолій Гриценко офіційно оголосили, що ідуть на вибори єдиним фронтом.

Також у випуску: В університеті Шевченка звільнили викладача з Інституту біології та медицини Петра Романенка, який домагався студенток. У Миколаєві тривають навчання 10-ї морської авіаційної бригади. Російська Держдума вирішила заборонити доступ до деяких новинних сайтів. Пакет з саморобною вибухівкою прислали до університету Глазго у Шотландії.