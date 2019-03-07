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      САДОВИЙ І ГРИЦЕНКО ОБ'ЄДНАЛИСЯ КОРУПЦІЙНІ СХЕМИ В УКРОБОРОНПРОМІ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 8 БЕРЕЗНЯ
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      Випуск новин за 14:00: Затримання чиновника у Харкові. Об'єднання Садового та Гриценка

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 7 березня станом на 14:00 – Харкові викрили місцевого чиновника, який працював на російську ФСБ. Затриманий був заступником директора одного з департаментів Харківської міськради. Мер Львова Андрій Садовий і Анатолій Гриценко офіційно оголосили, що ідуть на вибори єдиним фронтом.

      Також у випуску:

      В університеті Шевченка звільнили викладача з Інституту біології та медицини Петра Романенка, який домагався студенток.

      У Миколаєві тривають навчання 10-ї морської авіаційної бригади.

      Російська Держдума вирішила заборонити доступ до деяких новинних сайтів.

      Пакет з саморобною вибухівкою прислали до університету Глазго у Шотландії.

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      Теги: ФСБ Садовий і Гриценко об'єдналися Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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