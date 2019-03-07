Випуск новин за 14:00: Затримання чиновника у Харкові. Об'єднання Садового та Гриценка
У випуску новин за 7 березня станом на 14:00 – Харкові викрили місцевого чиновника, який працював на російську ФСБ. Затриманий був заступником директора одного з департаментів Харківської міськради. Мер Львова Андрій Садовий і Анатолій Гриценко офіційно оголосили, що ідуть на вибори єдиним фронтом.
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Джерело: 24 канал
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