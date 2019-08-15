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      Выпуск новостей за 14:00: Задержание Грымчака. Репетиция президентского марша

      Выпуск новостей 12 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 14:00 – Место пребывания задержанного вчера на взятке заместителя министра Юрия Грымчака - не известно даже его адвокату Феликсу Кашарскому. Хотя вчера ночью Грымчак находился на Борисоглебской. Репетиция президентского марша ко Дню Независимости происходит на взлетной полосе завода имени Антонова - военные тренируют шествие .

      Также в выпуске:

      На допрос в ГБР вызвали нескольких депутатов "Народного фронта".

      Синоптики прогнозируют сильные дожди на Прикарпатье, Закарпатье и на Житомирщине.

      В Одессе нельзя купаться на нескольких пляжах.

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      Теги: Юрий Гримчак Задержание Юрия Грымчака Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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