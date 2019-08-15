Выпуск новостей за 14:00: Задержание Грымчака. Репетиция президентского марша

В выпуске новостей за 15 августа по состоянию на 14:00 – Место пребывания задержанного вчера на взятке заместителя министра Юрия Грымчака - не известно даже его адвокату Феликсу Кашарскому. Хотя вчера ночью Грымчак находился на Борисоглебской. Репетиция президентского марша ко Дню Независимости происходит на взлетной полосе завода имени Антонова - военные тренируют шествие .

Также в выпуске: На допрос в ГБР вызвали нескольких депутатов "Народного фронта". Синоптики прогнозируют сильные дожди на Прикарпатье, Закарпатье и на Житомирщине. В Одессе нельзя купаться на нескольких пляжах.

Источник: 24 канал