Випуск новин за 14:00: Затримання Гримчака. Репетиція президентського маршу
У випуску новин за 15 серпня станом на 14:00 – Місце перебування затриманого учора на хабарі заступника міністра Юрій Гримчак - не відомо навіть його адвокату Феліксу Кашарському. Хоча вчора уночі Гримчак перебував на Борисоглібській. Репетиція президентського маршу до Дня Незалежності відбувається на злітній смузі заводу імені Антонова військові тренують ходу .
Також у випуску:
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Джерело: 24 канал
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