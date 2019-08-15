Випуск новин за 14:00: Затримання Гримчака. Репетиція президентського маршу

У випуску новин за 15 серпня станом на 14:00 – Місце перебування затриманого учора на хабарі заступника міністра Юрій Гримчак - не відомо навіть його адвокату Феліксу Кашарському. Хоча вчора уночі Гримчак перебував на Борисоглібській. Репетиція президентського маршу до Дня Незалежності відбувається на злітній смузі заводу імені Антонова військові тренують ходу .

Також у випуску: На добит до ДБР викликали кількох депутатів "Народного фронту". Синоптики пронозують сильні дощі на Прикарпатті, Закарпатті та на Житомирщині. В Одесі не можна купатися на декількох пляжах.

Джерело: 24 канал