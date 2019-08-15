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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ
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      ЗАТРИМАННЯ ЮРІЯ ГРИМЧАКА АВАРІЯ ЛІТАКА У ПІДМОСКОВ’Ї ВЕРХОВНА РАДА ВАКЦИНАЦІЯ

      Випуск новин за 14:00: Затримання Гримчака. Репетиція президентського маршу

      Випуск новин 33 Читать новость на русском

      У випуску новин за 15 серпня станом на 14:00 – Місце перебування затриманого учора на хабарі заступника міністра Юрій Гримчак - не відомо навіть його адвокату Феліксу Кашарському. Хоча вчора уночі Гримчак перебував на Борисоглібській. Репетиція президентського маршу до Дня Незалежності відбувається на злітній смузі заводу імені Антонова військові тренують ходу .

      Також у випуску:

      На добит до ДБР викликали кількох депутатів "Народного фронту".

      Синоптики пронозують сильні дощі на Прикарпатті, Закарпатті та на Житомирщині.

      В Одесі не можна купатися на декількох пляжах.

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      Теги: Юрій Гримчак Затримання Юрія Гримчака Випуск новин
      Джерело: 24 канал
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