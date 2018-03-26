Выпуск новостей за 14:00: Задержание российского шпиона. Обострение на фронте

В выпуске новостей за 26 марта по состоянию на 14:00 – в Польше задержали российского шпиона, который интересовался работой Минэнергетики. Российские оккупационные силы 44 раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один военный погиб.

Также в выпуске: В Нидерландах открыли мемориал в память о погибших в авиакатастрофе над Донбассом. Экс-президента Виктора Януковича подозревают в организации расстрелов на Майдане, его вызвали на допрос. В Москве умер основатель финансовой пирамиды МММ Сергей Мавроди.