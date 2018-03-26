Випуск новин за 14:00: Затримання російського шпигуна. Загострення на фронті

У випуску новин за 26 березня станом на 14:00 – у Польщі затримали російського шпигуна, який цікавився роботою Міненергетики. Російські окупаційні сили 44 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, один військовий загинув.

Також у випуску: У Нідерландах відкрили меморіал у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі над Донбасом. Екс-президента Віктора Януковича підозрюють в організації розстрілів на Майдані, його викликали на допит. У Москві помер засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді.