Випуск новин за 14:00: Затримання російського шпигуна. Загострення на фронті
У випуску новин за 26 березня станом на 14:00 – у Польщі затримали російського шпигуна, який цікавився роботою Міненергетики. Російські окупаційні сили 44 рази обстріляли позиції ЗСУ на Донбасі, один військовий загинув.
Також у випуску:
У Нідерландах відкрили меморіал у пам'ять про загиблих в авіакатастрофі над Донбасом.
Екс-президента Віктора Януковича підозрюють в організації розстрілів на Майдані, його викликали на допит.
У Москві помер засновник фінансової піраміди МММ Сергій Мавроді.
Джерело: 24 Канал
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