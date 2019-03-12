Выпуск новостей за 14:00: Задержание шпионов РФ. Скандал в "Укроборонпроме"

В выпуске новостей за 12 марта состоянием на 14:00 – СБУ разоблачила группу российских шпионов, которые распространяли фейкову информацию в социальных сетях. Скандал в оборонке набирает обороты. В четвертой серии расследования журналистов программы "Наши деньги" рассказывается об откатах за десятки тысяч долларов и взятках за закрытые на уголовные дела глаза.

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Депутаты отреагировали на четвертую серию расследования журналистов о воровстве в армии и предложили созвать Временную следственную комиссию, которая будет занимается расследованием коррупции в армии.

Национальное антикоррупционное бюро закрыло дело против экс-исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана, которого подозревали в незаконном обогащении на почти 90 миллионов гривен.

Из-за непогоды без света остаются полторы тысячи населенных пунктов в Центральной и Западной Украине.