Випуск новин за 14:00: Затримання шпигунів РФ. Скандал в "Укроборонпромі"

У випуску новин за 12 березня станом на 14:00 – СБУ викрила групу російських шпигунів, які розповсюджували фейкову інформацію у соціальних мережах. Скандал в оборонці набирає обертів. У четвертій серії розслідування журналістів програми "Наші гроші" розповідається про відкати за десятки тисяч доларів та хабарі за закриті на кримінальні справи очі.

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Депутати відреагували на четверту серію розслідування журналістів про крадіжки в армії й запропонували скликати Тимчасову слідчу комісію, яка займається розслідування корупції в армії.

Національне антикорупційне бюро закрило справу проти екс-виконувача обов'язків глави ДФС Мирослава Продана, якого підозрювали у незаконному збагаченні на майже 90 мільйонів гривень.

Через негоду без світла залишаються півтори тисячі населених пунктів у Центральній і Західній Україні.