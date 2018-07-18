Выпуск новостей за 14:00: Заявление матери Балуха. Маккейн о Трампе
В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 14:00 – мать пленника Кремля Владимира Балуха заявила, что не собирается просить у президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Ведь ее сын – не виноват. Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал саммит в Хельсинки трагической ошибкой, а выступление Трампа – позорным для президента США.
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Трамп публично оправдался за встречу в Хельсинки, но заявил, что разговор с Путиным был успешным.
Источник: 24 канал
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