Выпуск новостей за 14:00: Заявление матери Балуха. Маккейн о Трампе

В выпуске новостей за 18 июля по состоянию на 14:00 – мать пленника Кремля Владимира Балуха заявила, что не собирается просить у президента России Владимира Путина помиловать ее сына. Ведь ее сын – не виноват. Сенатор-республиканец Джон Маккейн назвал саммит в Хельсинки трагической ошибкой, а выступление Трампа – позорным для президента США.

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