Випуск новин за 14:00: Заява матері Балуха. Маккейн про Трампа
У випуску новин за 18 липня станом на 14:00 – мати бранця Кремля Володимира Балуха заявила, що не збирається просити у президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина. Адже її син – не винен. Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав саміт у Гельсінкі трагічною помилкою, а виступ Трампа – ганебним для президента США.
Також у випуску:
У дитячий табір "Славутич", що на Київщині, заїхала нова зміна, тоді як три експертизи виявили у харчоблоці закладу стафілокок і кишкову паличку.
Поліція упіймала двох утікачів з одеської колонії, пошуки третього тривають.
Трамп публічно виправдався за зустріч у Гельсінкі, але заявив, що розмова з Путіним була успішною.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі