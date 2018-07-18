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Випуск новин за 14:00: Заява матері Балуха. Маккейн про Трампа

Випуск новин 53 Читать новость на русском

У випуску новин за 18 липня станом на 14:00 – мати бранця Кремля Володимира Балуха заявила, що не збирається просити у президента Росії Володимира Путіна помилувати її сина. Адже її син – не винен. Сенатор-республіканець Джон Маккейн назвав саміт у Гельсінкі трагічною помилкою, а виступ Трампа – ганебним для президента США.

Також у випуску:

У дитячий табір "Славутич", що на Київщині, заїхала нова зміна, тоді як три експертизи виявили у харчоблоці закладу стафілокок і кишкову паличку.

Поліція упіймала двох утікачів з одеської колонії, пошуки третього тривають.

Трамп публічно виправдався за зустріч у Гельсінкі, але заявив, що розмова з Путіним була успішною. 

Теги: Дональд Трамп Випуск новин Українці в полоні РФ Джон Маккейн
Джерело: 24 канал
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