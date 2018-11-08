Выпуск новостей за 14:00: Законопроект о "евроблях". Скандальные увольнения в Ryanair

В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 14:00 – Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, который предусматривает уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Ирландский лоукост Ryanair указал на дверь шестерым своим работникам, поскольку те пытались продемонстрировать ужасные условия труда с помощью постановочных фото.

Также в выпуске: В Крыму омоновцы ворвались в дом крымского татарина Аблялима Аблямитова. На Донбассе трое украинских военных ранены, российские наемники за прошедшие сутки почти 2 десятка раз открывали огонь по нашим позициям. Генпрокурор Юрий Луценко просит снять со Станислава Березкина неприкосновенность, его подозревают в краже 20 миллионов из государственного банка.