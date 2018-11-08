Выпуск новостей за 14:00: Законопроект о "евроблях". Скандальные увольнения в Ryanair
В выпуске новостей за 8 ноября по состоянию на 14:00 – Депутаты Верховной Рады проголосовали за законопроект, который предусматривает уменьшение стоимости растаможки в Украине автомобилей на европейской регистрации. Ирландский лоукост Ryanair указал на дверь шестерым своим работникам, поскольку те пытались продемонстрировать ужасные условия труда с помощью постановочных фото.
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Источник: 24 канал
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