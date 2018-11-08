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      Випуск новин за 14:00: Законопроект щодо "євроблях". Скандальні звільнення в Ryanair

      Випуск новин 212 Читать новость на русском

      У випуску новин за 8 листопада станом на 14:00 – Депутати Верховної Ради проголосували за законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Ірландський лоукост Ryanair вказав на двері шістьом своїм працівникам, оскільки ті намагалися продемонструвати жахливі умови праці за допомогою постановочних фото.

      Також у випуску:

      В Криму ОМОНівці увірвалися в дім кримського татарина Абляліма Аблямітова.

      На Донбасі троє українських військових поранені, російські найманці минулої доби майже 2 десятки разів відкривали вогонь по наших позиціях.

      Генпрокурор Юрій Луценко просить зняти зі Станіслава Березкіна недоторканність, його підозрюють у крадіжці 20 мільйонів з державного банку.

       
       
      Теги: Новини України Законодавство Авто на єврономерах Випуск новин Авто авіація Ryanair Ірландія
      Джерело: 24 канал
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