Випуск новин за 14:00: Законопроект щодо "євроблях". Скандальні звільнення в Ryanair

У випуску новин за 8 листопада станом на 14:00 – Депутати Верховної Ради проголосували за законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Ірландський лоукост Ryanair вказав на двері шістьом своїм працівникам, оскільки ті намагалися продемонструвати жахливі умови праці за допомогою постановочних фото.

Також у випуску: В Криму ОМОНівці увірвалися в дім кримського татарина Абляліма Аблямітова. На Донбасі троє українських військових поранені, російські найманці минулої доби майже 2 десятки разів відкривали вогонь по наших позиціях. Генпрокурор Юрій Луценко просить зняти зі Станіслава Березкіна недоторканність, його підозрюють у крадіжці 20 мільйонів з державного банку.