Выпуск новостей за 14:00: Законопроект о названиях церквей. Отчет Гройсмана в Брюсселе
В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 14:00 – народные депутаты запланировали рассмотреть законопроект о названиях церквей. На украинском, согласно ему, сможет называться только новосозданная поместная православная церковь. Премьер-министр Владимир Гройсман поехал в Брюссель на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.
Также в выпуске:
В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО Виталия Олешко.
Чтобы стать членом ЕС, Украина должна выполнить все условия Соглашения об ассоциации до 2025 года.
В Одессе проходит заседание временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк и других активистов.
В ДТП на Львовщине погибли трое военнослужащих.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
"Богемная рапсодия" стала самым успешным музыкальным фильмом в истории кинематографасегодня , 15:00
-
Сможет ли митрополит Епифаний решить болезненные вопросы для Православной церкви?сегодня , 14:30
-
Винницкий Спасо-Преображенский собор УПЦ МП перешел к Православной церкви Украины, – СМИсегодня , 13:50
Комментарии