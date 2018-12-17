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      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ПЕТР ПОРОШЕНКО ИТОГИ 2018 ГОДА ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ"
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      Выпуск новостей за 14:00: Законопроект о названиях церквей. Отчет Гройсмана в Брюсселе

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 14:00 – народные депутаты запланировали рассмотреть законопроект о названиях церквей. На украинском, согласно ему, сможет называться только новосозданная поместная православная церковь. Премьер-министр Владимир Гройсман поехал в Брюссель на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

      Также в выпуске:

      В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО Виталия Олешко.

      Чтобы стать членом ЕС, Украина должна выполнить все условия Соглашения об ассоциации до 2025 года.

      В Одессе проходит заседание временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк и других активистов.

      В ДТП на Львовщине погибли трое военнослужащих.

       

      Теги: Религия Единая поместная церковь Соглашение об ассоциации Выпуск новостей Владимир Гройсман Верховная Рада
      Источник: 24 канал
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