Выпуск новостей за 14:00: Законопроект о названиях церквей. Отчет Гройсмана в Брюсселе

В выпуске новостей за 17 декабря по состоянию на 14:00 – народные депутаты запланировали рассмотреть законопроект о названиях церквей. На украинском, согласно ему, сможет называться только новосозданная поместная православная церковь. Премьер-министр Владимир Гройсман поехал в Брюссель на заседание Совета ассоциации Украина-ЕС.

Также в выпуске: В Харькове задержали подозреваемого в заказе убийства ветерана АТО Виталия Олешко. Чтобы стать членом ЕС, Украина должна выполнить все условия Соглашения об ассоциации до 2025 года. В Одессе проходит заседание временной следственной комиссии по делу Екатерины Гандзюк и других активистов. В ДТП на Львовщине погибли трое военнослужащих.