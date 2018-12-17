Випуск новин за 14:00: Законопроект про назви церков. Звіт Гройсмана у Брюсселі

У випуску новин за 17 грудня станом на 14:00 – народні депутати запланували розглянути законопроект про назви церков. Українською, згідно з ним, зможе називатися лише новостворена помісна православна церква. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поїхав у Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС, щоб доповісти про боротьбу з корупцією й те, як просувається виконання Угоди про асоціацію.

Також у випуску: У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства ветерана АТО Віталія Олешка. Щоб стати членом ЄС, Україна має виконати всі умови Угоди про асоціацію до 2025 року. У Одесі триває засідання тимчасової слідчої комісії щодо справи Катерини Гандзюк та інших активістів. У ДТП на Львівщині загинули троє військовослужбовців.