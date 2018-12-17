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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      Випуск новин за 14:00: Законопроект про назви церков. Звіт Гройсмана у Брюсселі

      Випуск новин 27 Читать новость на русском

      У випуску новин за 17 грудня станом на 14:00 – народні депутати запланували розглянути законопроект про назви церков. Українською, згідно з ним, зможе називатися лише новостворена помісна православна церква. Прем'єр-міністр Володимир Гройсман поїхав у Брюссель на засідання Ради асоціації Україна-ЄС, щоб доповісти про боротьбу з корупцією й те, як просувається виконання Угоди про асоціацію.

      Також у випуску: 

      У Харкові затримали підозрюваного у замовленні вбивства ветерана АТО Віталія Олешка.

      Щоб стати членом ЄС, Україна має виконати всі умови Угоди про асоціацію до 2025 року.

      У Одесі триває засідання тимчасової слідчої комісії щодо справи Катерини Гандзюк та інших активістів.

      У ДТП на Львівщині загинули троє військовослужбовців.

      Теги: Релігія Єдина помісна церква Володимир Гройсман Угода про асоціацію Випуск новин Верховна Рада
      Джерело: 24 канал
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