Выпуск новостей за 14:00: Заседание Комиссии относительно активистов. Похищение картины Куинджи

В выпуске новостей за 28 января по состоянию на 14:00 – состоялось заседание депутатской временной комиссии относительно нападений на активистов, которую создали после смерти Екатерины Гандзюк. В Москве из Третьяковской галереи мужчина прямо на глазах у посетителей украл картину "АЙ-Петри" Архипа Куинджи, однако злоумышленника уже задержали.

Также в выпуске: Украинский музыкант Святослав Вакарчук официально заявил, что решил не баллотироваться на пост президента в 2019 году. Вблизи поселка Новотошкивское обстреляли позиции вооруженных сил из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, ни один военный не пострадал.