Випуск новин за 14:00: Засідання комісії щодо активістів. Викраденя картини Куїнджі

У випуску новин за 28 січня станом на 14:00 – відбулося засідання депутатської тимчасової комісії щодо нападів на активістів, яку створили після смерті Катерини Гандзюк. У Москві із Третьяковської галереї чоловік просто на очах у відвідувачів вкрав картину "АЙ-Петрі" Архипа Куїнджі, проте зловмисника вже затримали.

Також у випуску: Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році. Поблизу селища Новотошківське обстріляли позиції збройних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, жоден військовий не постраждав.