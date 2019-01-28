Випуск новин за 14:00: Засідання комісії щодо активістів. Викраденя картини Куїнджі
У випуску новин за 28 січня станом на 14:00 – відбулося засідання депутатської тимчасової комісії щодо нападів на активістів, яку створили після смерті Катерини Гандзюк. У Москві із Третьяковської галереї чоловік просто на очах у відвідувачів вкрав картину "АЙ-Петрі" Архипа Куїнджі, проте зловмисника вже затримали.
Також у випуску:
Український музикант Святослав Вакарчук офіційно заявив, що вирішив не балотуватися на посаду президента у 2019 році.
Поблизу селища Новотошківське обстріляли позиції збройних сил з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, жоден військовий не постраждав.
Джерело: 24 канал
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