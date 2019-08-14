Выпуск новостей за 14:00: Заседание Подготовительной депутатской группы. Медовый Спас в Украине

В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 14:00 – представители партий, которые прошли в парламент, вновь собрались на заседание, чтобы согласовать старт работы новой Рады. Согласовывают вопрос о сокращении и создании новых комитетов в Раде. Христиане восточного обряда празднуют Первый спас, называемый Медовый Спас или Маковей. По обычаю в храмах освящают мед и букеты из целебных трав.

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