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      Выпуск новостей за 14:00: Заседание Подготовительной депутатской группы. Медовый Спас в Украине

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 14 августа по состоянию на 14:00 – представители партий, которые прошли в парламент, вновь собрались на заседание, чтобы согласовать старт работы новой Рады. Согласовывают вопрос о сокращении и создании новых комитетов в Раде. Христиане восточного обряда празднуют Первый спас, называемый Медовый Спас или Маковей. По обычаю в храмах освящают мед и букеты из целебных трав.

      Также в выпуске:

      Сорванные крыши, разбитые машины и град размером с куриное яйцо – так Буковина приходит в себя от непогоды.

      Кабмин не рассмотрел вопрос увольнения мэра Кличко с должности главы КГГА, как этого требовали у президента.

      ОБСЕ зафиксировали, что российские боевики стягивают тяжелую технику к линии разграничения.

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      Теги: Новости политики Верховная Рада Выпуск новостей Религия
      Источник: 24 канал
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