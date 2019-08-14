Випуск новин за 14:00: Засідання Підготовчої депутатської групи. Медовий Спас в Україні
У випуску новин за 14 серпня станом на 14:00 – представники партій, які пройшли у парламент, знову зібралися на засідання, аби узгодити старт роботи нової ради. Вони погоджують питання про скорочення та створення нових комітетів в Раді. Християни східного обряду святкують Перший спас, який називають Медовий Спас або Маковій. За звичаєм, у храмах освячують мед і букети з цілющих трав та квітів.
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Джерело: 24 канал
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