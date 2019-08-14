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      ВАКЦИНАЦІЯ ДИНАМО ВЕРХОВНА РАДА ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ
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      Випуск новин за 14:00: Засідання Підготовчої депутатської групи. Медовий Спас в Україні

      Випуск новин 16 Читать новость на русском

      У випуску новин за 14 серпня станом на 14:00 – представники партій, які пройшли у парламент, знову зібралися на засідання, аби узгодити старт роботи нової ради. Вони погоджують питання про скорочення та створення нових комітетів в Раді. Християни східного обряду святкують Перший спас, який називають Медовий Спас або Маковій. За звичаєм, у храмах освячують мед і букети з цілющих трав та квітів.

      Також у випуску:

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      Теги: Новини політики Випуск новин Верховна Рада Релігія
      Джерело: 24 канал
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