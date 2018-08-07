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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ УКРАИНЕ – 27 ВЗРЫВ В БОЛОНЬЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Выпуск новостей за 14:00: Заседание СНБО относительно России. Пожары в Португалии

Выпуск новостей 15 Читати новину українською

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 14:00 – в СНБО готовятся к вмешательству России в украинские выборы 2019 года, планируется специальное заседание по этому поводу. Аномальная жара в Португалии повлекла массовые пожары, спасатели пытаются не допустить трагедий.

Также в выпуске:

Устанавливают личность еще одного подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк.

По меньшей мере 26 детей и один взрослый отравились в детском лагере в селе Раковец на Львовщине.

Россия высылает греческих дипломатов в ответ на аналогичный шаг Греции, где российских служащих обвинили во вмешательстве во внутренние дела страны.

Теги: Португалия СНБО Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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