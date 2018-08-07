Выпуск новостей за 14:00: Заседание СНБО относительно России. Пожары в Португалии

В выпуске новостей за 7 августа по состоянию на 14:00 – в СНБО готовятся к вмешательству России в украинские выборы 2019 года, планируется специальное заседание по этому поводу. Аномальная жара в Португалии повлекла массовые пожары, спасатели пытаются не допустить трагедий.

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