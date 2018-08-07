Випуск новин за 14:00: Засідання РНБО щодо Росії. Пожежі у Португалії

У випуску новин за 7 серпня станом на 14:00 – у РНБО готуються до втручання Росії в українські вибори 2019 року, планується спеціальне засідання з цього приводу. Аномальна спека у Португалії спричинила масові пожежі, рятувальники намагаються не допустити трагедій.

Також у випуску: Установлюють особу ще одного підозрюваного в нападі на Катерину Гандзюк. Щонайменше 26 дітей та один дорослий отруїлися у дитячому таборі в селі Раковець на Львівщині. Росія висилає грецьких дипломатів у відповідь на аналогічний крок Греції, де російських службовців звинуватили у втручанні у внутрішні справи країни.