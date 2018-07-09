Выпуск новостей за 14:00: Заседание Верховной Рады. Новый министр Великобритании
В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде заявили, что в четверг, 12 июля, народные депутаты должны решить проблему скандальной поправки к законопроекту об Антикоррупционнрм суде. В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit. Доминик Рааб заменил на посту Дэвида Дэвиса, который ушел в отставку 8 июля.
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Источник: 24 канал
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