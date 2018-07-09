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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 14:00: Заседание Верховной Рады. Новый министр Великобритании

Выпуск новостей 13 Читати новину українською

В выпуске новостей за 9 июля по состоянию на 14:00 – в Верховной Раде заявили, что в четверг, 12 июля, народные депутаты должны решить проблему скандальной поправки к законопроекту об Антикоррупционнрм суде. В Великобритании назначили нового министра по вопросам Brexit. Доминик Рааб заменил на посту Дэвида Дэвиса, который ушел в отставку 8 июля.

Также в выпуске:

За сутки пограничники ФСБ России задержали семь торговых судов в Азовском море, одно из них – украинское.

В Одессе начались уже традиционные международные военные учения Sea Breeze.

Украинский консул Геннадий Брескаленко посетит политзаключенного Романа Сущенко в московском СИЗО.

Теги: Законопроект Великобритания Верховная Рада Выпуск новостей
Источник: 24 канал
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