Випуск новин за 14:00: Засідання Верховної Ради. Новий міністр Великобританії

У випуску новин за 9 липня станом на 14:00 – у Верховній Раді заявили, що в четвер, 12 липня, народні депутати мають вирішити проблему скандальної правки до законопроекту про Антикорупційний суд. У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit. Домінік Рааб замінив на посту Девіда Девіса, який пішов у відставку 8 липня.

Також у випуску: За добу прикордонники ФСБ Росії затримали сім торговельних суден в Азовському морі, одне з них – українське. В Одесі розпочалися вже традиційні міжнародні військові навчання Sea Breeze. Український консул Геннадій Брескаленко відвідає політв'язня Романа Сущенка в московському СІЗО.