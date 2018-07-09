Випуск новин за 14:00: Засідання Верховної Ради. Новий міністр Великобританії
У випуску новин за 9 липня станом на 14:00 – у Верховній Раді заявили, що в четвер, 12 липня, народні депутати мають вирішити проблему скандальної правки до законопроекту про Антикорупційний суд. У Великобританії призначили нового міністра з питань Brexit. Домінік Рааб замінив на посту Девіда Девіса, який пішов у відставку 8 липня.
Також у випуску:
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Український консул Геннадій Брескаленко відвідає політв'язня Романа Сущенка в московському СІЗО.
Джерело: 24 канал
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