Выпуск новостей за 14:00: Заседание Временной следственной комиссии. Флешмоб "Путин-вор"

В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 14:00 – за закрытыми дверями состоялось первое заседание Временной следственной комиссии, созданной для расследования нападений на общественных активистов. Российские школьники, поддерживая флешмоб, массово пишут на школьных досках "Путин-вор"

Также в выпуске: На Киевщине из-за гололеда на дорогах произошло более 1500 аварий и ДТП. В центе Киева на улице Деловой прорвало трубу с горячей водой. Попытка поджога Андреевской церкви.