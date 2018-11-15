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      Выпуск новостей за 14:00: Заседание Временной следственной комиссии. Флешмоб "Путин-вор"

      Выпуск новостей 49 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 14:00 – за закрытыми дверями состоялось первое заседание Временной следственной комиссии, созданной для расследования нападений на общественных активистов. Российские школьники, поддерживая флешмоб, массово пишут на школьных досках "Путин-вор"

      Также в выпуске:

      На Киевщине из-за гололеда на дорогах произошло более 1500 аварий и ДТП.

      В центе Киева на улице Деловой прорвало трубу с горячей водой.

      Попытка поджога Андреевской церкви.

      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Новости России Выпуск новостей Екатерина Гандзюк Верховная Рада Борислав Береза Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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