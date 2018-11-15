Выпуск новостей за 14:00: Заседание Временной следственной комиссии. Флешмоб "Путин-вор"
В выпуске новостей за 15 ноября по состоянию на 14:00 – за закрытыми дверями состоялось первое заседание Временной следственной комиссии, созданной для расследования нападений на общественных активистов. Российские школьники, поддерживая флешмоб, массово пишут на школьных досках "Путин-вор"
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Источник: 24 канал
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