Випуск новин за 14:00: Засідання Тимчасової слідчої комісії. Російський флешмоб "Путін-злодій"

У випуску новин за 15 листопада станом на 14:00 – за закритими дверима відбулося перше засідання Тимчасової слідчої комісії, яку створили з метою розслідування нападів на громадських активістів. Російські школярі, підтримуючи флешмоб, масово пишуть на шкільних дошках "Путин-вор"

Також у випуску: На Київщині через ожеледицю на дорогах сталося понад 1500 аварій та ДТП. У центі Києва на вулиці Діловій прорвало трубу з гарячою водою. Спроба підпалу Андріївської церкви.