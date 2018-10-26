Выпуск новостей за 14:00: Завещание Сенцова. Резня в детском саду

В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 14:00 – право на экранизацию – коллеге, гонорары – детям. Сестра Олега Сенцова обнародовала полный текст его завещания, который режиссер написал полтора месяца назад. В Китае женщина пришла в детсад с ножом и напала на воспитанников, когда они возвращались с зарядки. 14 детей ранены, их доставили в больницу.

Также в выпуске: В Николаев вернулись бойцы 36-й отдельной бригады морской пехоты. Врачи обследовали Зайцеву и постановили: противопоказаний для пребывания девушки в СИЗО нет. Березкин-младший вышел из СИЗО – за него внесли залог в сумме 5 миллионов гривен.