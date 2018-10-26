Выпуск новостей за 14:00: Завещание Сенцова. Резня в детском саду
В выпуске новостей за 26 октября по состоянию на 14:00 – право на экранизацию – коллеге, гонорары – детям. Сестра Олега Сенцова обнародовала полный текст его завещания, который режиссер написал полтора месяца назад. В Китае женщина пришла в детсад с ножом и напала на воспитанников, когда они возвращались с зарядки. 14 детей ранены, их доставили в больницу.
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Источник: 24 канал
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