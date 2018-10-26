Випуск новин за 14:00: Заповіт Сенцова. Різанина у дитячому садку

У випуску новин за 26 жовтня станом на 14:00 – право на екранізацію – колезі, гонорари – дітям. Сестра Олега Сенцова оприлюднила повний текст його заповіту, котрий режисер написав півтора місяці тому. У Китаї жінка прийшла до дитсадка з ножем і напала на вихованців, коли вони поверталися з зарядки. 14 дітей поранено, їх доправили до лікарні.

Також у випуску: До Миколаєва повернулися бійці 36-тої окремої бригади морської піхоти. Лікарі обстежили Зайцеву та постановили: протипоказань для перебування дівчини в СІЗО немає. Березкін-молодший вийшов з СІЗО – за нього внесли заставу у сумі 5 мільйонів гривень.