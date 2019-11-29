Выпуск новостей за 14:00: Землетрясение в Албании. Детали смерти альпинистов

В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 14:00 – число жертв землетрясения в Албании возросло до 50 человек. Среди них – будущая невестка премьера Эди Рама. Девушка погибла под завалами вместе с родителями и братом. В Словакии погибли двое украинских альпинистов – 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрылева. Произошла трагедия в районе Высоких Татр при спуске с вершины.

Также в выпуске: В Антикоррупционном суде уже начали избирать меру Вадиму Альперину. В Нидерландах взорвалась нарколаборатория. Произошло это в городе Верт. Из-за пожара, возникшего, в здании склада обвалилась крыша. Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине следует ограничить свободу слова – из уважения к президенту.