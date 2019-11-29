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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА
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      ДЕЛО САДОВОГО ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

      Выпуск новостей за 14:00: Землетрясение в Албании. Детали смерти альпинистов

      Выпуск новостей 5 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 ноября по состоянию на 14:00 – число жертв землетрясения в Албании возросло до 50 человек. Среди них – будущая невестка премьера Эди Рама. Девушка погибла под завалами вместе с родителями и братом. В Словакии погибли двое украинских альпинистов – 67-летний инструктор Владимир Михалко и 30-летняя Ирина Скрылева. Произошла трагедия в районе Высоких Татр при спуске с вершины.

      Также в выпуске:

      В Антикоррупционном суде уже начали избирать меру Вадиму Альперину.

      В Нидерландах взорвалась нарколаборатория. Произошло это в городе Верт. Из-за пожара, возникшего, в здании склада обвалилась крыша.

      Народный депутат от партии "Слуга народа" Ольга Василевская-Смаглюк считает, что в Украине следует ограничить свободу слова – из уважения к президенту.

      Откуда берутся вши и как с ними бороться
      сегодня
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      Теги: Жертвы Землетрясение Выпуск новостей
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