Випуск новин за 14:00: Землетрус в Албанії. Деталі смерті альпіністів

У випуску новин за 29 листопада станом на 14:00 – кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 50 осіб. Серед них – і майбутня невістка прем'єра Еді Рама. Дівчина загинула під завалами разом із батьками і братом. У Словаччині загинуло двоє українських альпіністів – 67-річний інструктор Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова. Сталася трагедія у районі Високих Татр під час спуску з вершини.

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