17:32
29 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:38, 28 листопада
      Вєсті.UA
      19:03, 28 листопада
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Програми Випуск новин
      СПРАВА САДОВОГО ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ЧОРНА П'ЯТНИЦЯ

      Випуск новин за 14:00: Землетрус в Албанії. Деталі смерті альпіністів

      Випуск новин 39 Читать новость на русском

      У випуску новин за 29 листопада станом на 14:00 – кількість жертв землетрусу в Албанії зросла до 50 осіб. Серед них – і майбутня невістка прем'єра Еді Рама. Дівчина загинула під завалами разом із батьками і братом. У Словаччині загинуло двоє українських альпіністів – 67-річний інструктор Володимир Михалко та 30-річна Ірина Скрильова. Сталася трагедія у районі Високих Татр під час спуску з вершини.

      Також у випуску:

      У Антикорупційному суді вже почали обирати запобіжний Вадиму Альперіну.

      У Нідерландах вибухнула нарколабораторія. Сталося це в місті Верт. Через пожежу, яка виникла, у будівлі складу обвалився дах.

      Народна депутатка від партії "Слуга народу" Ольга Василевська-Смаглюк вважає, що в Україні слід обмежити свободу слова – з поваги до президента.

      Загибель українських альпіністів у Словаччині: з'явились подробиці та фото
      сьогодні
      8588
      Теги: Випуск новин Землетрус Жертви
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:17 Кого б Ви хотіли бачити в суперниках збірної України на Євро-2020: опитування
      Ігор Саджениця 1340
      сьогодні , 17:07 Що робити з ФОПами: у мережі бурхливо відреагували на питання Милованова
      Василь Денисюк 1788
      сьогодні , 17:05 Письмо из Луганска: если в кране нет воды – "виновата Украина"
      Ольга Черненко 236
      сьогодні , 15:55 Woodluck, або як розірвати замкнене коло
      сьогодні , 15:35 Професійні "мітингувальники": де засвітились "тітушки Корчинського"
      Ірина Кошанська 877
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук