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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 14:00: Жесткий карантин в Украине. Внеочередное заседание Рады

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 14:00 – сегодня в Украине ужесточили условия карантина. Отныне выходить на улицу можно только в масках и не более чем двоим людям. Верховная Рада на этой неделе снова должна собраться на внеочередное заседание. Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил глава партии Слуга народа и нардеп Александр Корниенко.

      Также в выпуске:

      Четыре случая коронавируса подтвердили в Киево-печерской лавре. Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. Впрочем, кто именно заболел, столичный голова не рассказал.

      Украина готова производить тысячу ПЦР-тестов в сутки.

      Самым старым человеком, который поборол коронавирус, стала женщина из Италии, которой 104 года.

      Первые смертельные случаи от коронавируса зафиксировали сразу в трех областях Украины. В частности в Дружковке Донецкой области умер 84-летний мужчина.

      Теги: Верховная Рада Карантин в Украине 2020 Выпуск новостей
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