Выпуск новостей за 14:00: Жесткий карантин в Украине. Внеочередное заседание Рады
В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 14:00 – сегодня в Украине ужесточили условия карантина. Отныне выходить на улицу можно только в масках и не более чем двоим людям. Верховная Рада на этой неделе снова должна собраться на внеочередное заседание. Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил глава партии Слуга народа и нардеп Александр Корниенко.
Также в выпуске:
Четыре случая коронавируса подтвердили в Киево-печерской лавре. Об этом во время брифинга заявил мэр столицы Виталий Кличко. Впрочем, кто именно заболел, столичный голова не рассказал.
Украина готова производить тысячу ПЦР-тестов в сутки.
Самым старым человеком, который поборол коронавирус, стала женщина из Италии, которой 104 года.
Первые смертельные случаи от коронавируса зафиксировали сразу в трех областях Украины. В частности в Дружковке Донецкой области умер 84-летний мужчина.
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