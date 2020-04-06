Выпуск новостей за 14:00: Жесткий карантин в Украине. Внеочередное заседание Рады

В выпуске новостей за 6 апреля по состоянию на 14:00 – сегодня в Украине ужесточили условия карантина. Отныне выходить на улицу можно только в масках и не более чем двоим людям. Верховная Рада на этой неделе снова должна собраться на внеочередное заседание. Об этом в интервью одному из украинских изданий сообщил глава партии Слуга народа и нардеп Александр Корниенко.

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