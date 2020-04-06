Випуск новин за 14:00: Жорсткий карантин в Україні. Позачергове засідання Ради
У випуску новин за 6 квітня станом на 14:00 – від сьогодні в Україні посилили умови карантину. Відтепер виходити на вулицю можна лише у масках та не більш ніж двох людей. Верховна Рада цього тижня знову має зібратися на позачергове засідання. Про це в інтерв'ю одному з українських видань повідомив голова партії Слуга народу та нардеп Олександр Корнієнко.
Також у випуску:
Чотири випадки коронавірусу підтвердили у Києво-печерській лаврі. Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Втім, хто саме захворів столичний голова не розповів.
Україна готова виробляти тисячу ПЛР-тестів на добу.
Найстарішою людиною, яка поборола коронавірус, стала жінка з Італії, якій 104 роки.
Перші смертельні випадки від коронавірусу зафіксували одразу у трьох областях України. Зокрема у Дружківці, що на Донеччині, помер 84-річний чоловік.
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