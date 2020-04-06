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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Випуск новин за 14:00: Жорсткий карантин в Україні. Позачергове засідання Ради

      Випуск новин - Читать новость на русском

      У випуску новин за 6 квітня станом на 14:00 – від сьогодні в Україні посилили умови карантину. Відтепер виходити на вулицю можна лише у масках та не більш ніж двох людей. Верховна Рада цього тижня знову має зібратися на позачергове засідання. Про це в інтерв'ю одному з українських видань повідомив голова партії Слуга народу та нардеп Олександр Корнієнко.

      Також у випуску:

      Чотири випадки коронавірусу підтвердили у Києво-печерській лаврі. Про це під час брифінгу заявив мер столиці Віталій Кличко. Втім, хто саме захворів столичний голова не розповів.

      Україна готова виробляти тисячу ПЛР-тестів на добу.

      Найстарішою людиною, яка поборола коронавірус, стала жінка з Італії, якій 104 роки.

      Перші смертельні випадки від коронавірусу зафіксували одразу у трьох областях України. Зокрема у Дружківці, що на Донеччині, помер 84-річний чоловік.

      Теги: Карантин в Україні 2020 Верховна Рада Випуск новин
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